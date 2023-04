"Un passo alla volta". Roc Nation Sports International, l'agenzia che cura gli interessi di Lukaku, festeggia così sui social la decisione del presidente della FIGC Gabriele Gravina che in giornata ha concesso la "grazia" a Big Rom, annullando la squalifica rimediata in Coppa Italia e consentendo all'attaccante belga di poter giocare contro la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a San Siro.