Capitolo Superlega. Dopo l'interrogazione dell'eurodeputato del Ppe, Antonius Manders, che chiedeva risposte alla Commissione Europea circa la legittimità della richiesta della Figc nel richiedere un impegno scritto a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute da Fifa, Uefa e Figc, è arrivata la risposta.

La Figc già nel 2021 aveva introdotto una norma ribattezzata proprio "Anti Superlega" per impedire l'iscrizione ai campionati nazionali di quei club che partecipino a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Uefa e Fifa, con l'idea di imporre delle sanzioni.

Sul tema - come riferisce Calcio e Finanza - è arrivata ora la risposta da parte di Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. "La sentenza della Super League non stabilisce che ai club debba essere permesso di partecipare a competizioni di terzi né che la semplice esistenza di un sistema di pre-autorizzazione sia illecita. Un sistema di pre-autorizzazione può essere legittimo se i poteri della federazione (i) di autorizzare competizioni di terzi e (ii) di sanzionare club e giocatori che partecipano a competizioni non autorizzate, sono soggetti a regole trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate.

Tale sistema potrebbe cadere al di fuori del campo di applicazione delle regole sulla concorrenza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) se giustificato nel perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo di interesse generale, beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE o essere giustificato ai sensi dell’articolo 102 del TFUE se dimostrato che tutte le condizioni richieste a tali fini sono soddisfatte. Verificare se le regole della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) siano conformi ai criteri stabiliti nella sentenza richiederebbe un’analisi dettagliata dell’intero corpus normativo e delle eventuali giustificazioni per la loro istituzione.

È responsabilità della FIGC, come delle altre federazioni nazionali degli Stati membri, valutare i propri statuti, regolamenti e le azioni specifiche adottate in materia di governo dello sport secondo i criteri stabiliti nella sentenza.

Senza un’analisi dettagliata come sopra menzionato, sarebbe prematuro decidere quali azioni la Commissione potrebbe intraprendere in questo senso. Si sottolinea che l’autorità italiana di concorrenza nazionale e i tribunali nazionali italiani sono competenti anche nell’applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE".