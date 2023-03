In collaborazione con il comune di Bayburt e la famiglia del centrocampista dell'Inter Hakan Çalhanoğlu, sono stati forniti aiuti in denaro alle vittime del terremoto che sono arrivate a Bayburt dopo il disastro del terremoto che nelle scorse settimane ha devastato Turchia e Siria. In particolare, i familiari del giocatore nerazzurro hanno destinato agli aiuti gli introiti ottenuti nel torneo di calcio svoltosi a Mannheim, in Germania, organizzato da Huseyin Calhanoglu, padre del calciatore.