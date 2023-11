La dura legge dell'ex si abbatte sulla Lazio, rimontata all'Arechi dalla Salernitana nella gara che ha aperto la 13esima giornata di Serie A. In vantaggio a fine primo tempo grazie al gol di Ciro Immobile su rigore, assegnato dopo la chiamata del Var e la conseguente review dell'arbitro, la squadra di Maurizio Sarri si è fatta sorprendere nella ripresa nello spazio di dieci minuti, prima colpita da Grigoris Kastanos e poi dalla conclusione velenosa di Antonio Candreva, giocatore che ha militato quattro anni in biancoceleste. Due a uno per i granata di Pippo Inzaghi, alla prima vittoria in campionato in questa stagione.