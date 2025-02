Non è ancora arrivato il momento di Petar Sucic di tornare ad assaggiare il campo dopo il lungo stop per infortunio: il giocatore promesso sposo dell'Inter è rimasto infatti in panchina per 90 minuti nella sera del suo ritorno a disposizione del tecnico della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro, coi Modri che hanno superato per 3-1 il Gorica in una serata dove il protagonista è stato l'ex Juventus Marko Pjaca, che dopo l'iniziale svantaggio firmato da Agon Elezi ha propiziato il pareggio con l'assist per Wilfired Kanga, poi al 75esimo trova la rete che ribalta il risultato. In pieno recupero, arriva il 3-1 di Sandro Kulenovic.

Vittoria che permette alla Dinamo di salire a 38 punti, a meno tre dall'Hajduk Spalato capolista e a meno uno dal Rijeka secondo.