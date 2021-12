La Danimarca piange Lars Hogh: l’ex portiere è morto all’età di 62 anni

L'ex assistente di Hjulmand è scomparso giovedì scorso. Raccontò nella sua autobiografia gli incontri con Eriksen

Lars Hogh non ce l'ha fatta: la Danimarca piange l'ex portiere ed ex assistente del ct Kasper Hjulmand, che ha perso la sua battaglia contro un cancro al pancreas. Hogh è scomparso lo scorso 9 dicembre all'età di 62 anni: in carriera, ha giocato ben 817 partite con la maglia dell'Odense, conquistando il titolo di campione nazionale nel 1977, 1982 e 1989, e per otto volte ha giocato con la maglia della Nazionale. Ricordiamo che nel suo libro autobiografico, Hogh ha raccontato come ha vissuto il dramma di Christian Eriksen ricordando anche le occasioni di incontro avute nelle settimane successive (RILEGGI QUI).