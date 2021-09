La Curva Nord verso il Sassuolo: “Popolo nerazzurro, mettiti in marcia!”

I tifosi nerazzurri caricano per la trasferta di sabato a Reggio Emilia

Il settore ospiti del Mapei Stadium è già tutto esaurito: i tifosi nerazzurri sono già belli carichi per la sfida di sabato contro il Sassuolo. E la Curva Nord, dalla sua pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', lancia il proprio messaggio per tutto il popolo interista in vista del match contro i neroverdi: "Prossima tappa Reggio Emilia per Sassuolo-Inter. Popolo nerazzurro mettiti in marcia per tornare alla Vittoria!"