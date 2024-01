Dopo la prestazione negativa contro il Verona, i tifosi interisti non hanno abbandonato Marko Arnautovic. Anzi, la Curva Nord presente allo U-Power Stadium per Monza-Inter ha voluto manifestare con uno striscione il proprio sostegno per l'attaccante, che non sta vivendo un periodo semplice dal punto di vista personale: "Arnautovic, la Nord è con te. Ti siamo vicini", il messaggio diretto all'austriaco.