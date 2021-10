La Curva Nord carica: “Popolo nerazzurro, tutti uniti fino all’ultimo respiro”

Dalla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' arriva il messaggio degli ultras nerazzurri prima del match con la Juve

Non poteva mancare il grido di battaglia della Curva Nord in vista della partita contro la Juventus. Il tifo organizzato nerazzurro, dalla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', suona la carica per tutti i sostenitori: "Se il domani ci appartiene... Questo è il momento di andarcelo a prendere. Popolo nerazzurro, tutti uniti, fino all'ultimo respiro!".