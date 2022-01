La Curva Nord a Bergamo per sfottere Bonucci: “Per favore, posso entrare?”

Nuovo striscione dai toni canzonatori dedicato al difensore bianconero fuori dal Gewiss Stadium

Stasera non saranno sugli spalti del Gewiss Stadium per la gara con l'Atalanta. Ma i tifosi della Curva Nord dell'Inter a Bergamo ci sono andati comunque, anche solo per lasciare un piccolo ricordo. Trattasi di un nuovo striscione, stavolta non minatorio ma più di sfottò, nei confronti di Leonardo Bonucci, irriso per il mancato ingresso in campo durante la partita di Supercoppa di mercoledì. "Per favore, posso entrare?", il contenuto dello striscione appeso alle grate dell'area di prefiltraggio dello stadio della città orobica accompagnato da un disegno del difensore bianconero col braccio alzato a reclamare una sostituzione che il gol di Alexis Sanchez ha reso impossibile.