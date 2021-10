La Curva laziale saluta Inzaghi: “22 anni non si dimenticano, grazie Simone”

Striscione e lunghi applausi per l'ex giocatore e allenatore della Lazio, ora all'Inter

Bel momento per Simone Inzaghi prima di Lazio-Inter: una vita vissuta sempre tra le fila biancazzurre, la Curva Nord ha preparato per lui un eloquente striscione, "22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone". Inzaghi si è recato sotto lo striscione per raccogliere il lungo applauso, quindi ha ricevuto una targa celebrativa, visibilmente emozionato. Davvero una bella dimostrazione di affetto da parte del club che lo ha adottato e lo applaude anche ora che ritorna all'Olimpico da avversario.