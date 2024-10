Ancora una bordata da parte degli ultras del Napoli ai milanesi, notoriamente non proprio 'amici' di questi ultimi nelle relazioni tra tifoserie, lanciata questo pomeriggio al Maradona durante il match contro il Lecce, finito 1-0 per la squadra di casa: "Ultras no business" quanto compare sullo striscione esposto dalle curve A e B degli azzurri prima del fischio d'inizio, il tutto rafforzato dal coro "noi tifiamo senza interessi" cantato durante la partita.