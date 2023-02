"La capacità di tenere un gruppo sempre sulla corda è quello che distingue un grande allenatore e uno buono come Inzaghi". Lo sostiene Antonio Paganin , intervenuto su TMW Radio il giorno dopo il deludente pari dell'Inter sul campo della Samp: "Il gap è importante ora, l'Inter è distante. I nervi a fior di pelle ci stanno, vedi sfuggire un obiettivo alla tua portata e ci sta. Il potere ha logorato l'Inter e le inseguitrici. Quello che preoccupa è il fatto che c'è bagarre per i posti Champions. E con questo andamento si può rischiare", aggiunge.

Avrebbe fatto scelte diverse fosse stato in Inzaghi?

"Avrei fatto giocare Lukaku. Su Gosens invece l'avrei pensata in maniera diversa, perché Dimarco dà più certezze. E quando è entrato lui le cose sono cambiate anche davanti".

E c'è anche il comunicato della Curva Nord dell'Inter contro Inzaghi:

"I numeri parlano chiaro, la difficoltà che ha questa squadra con le piccole c'è. Se non avessi perso certi punti saresti ancora lì in corsa. Una squadra così deve vincere queste gare. E' chi governa la nave che deve dare stimoli forti in certe sfide. Il Napoli ha trattato la Cremonese non come l'ultima della classe e lo si è visto in campo".