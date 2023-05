La corsa per un posto nella prossima Champions League infiamma la Serie A, nel segno del “6”: sono infatti sei le squadre in gioco (con l’incognita Juventus), racchiuse in soli sei punti, e con sole sei giornate da disputare. A comandare il gruppone è la Lazio: gli uomini di Sarri sono reduci da due sconfitte consecutive, ma, secondo i betting analyst di Better e Newgioco, rimangono quasi sicuri di un posto nella prossima Champions League, forti della seconda posizione a 61 punti; una chiusura in top-4 per i biancocelesti, infatti, viene pagata a 1,20. Subito dopo, ecco il testa a testa tra Inter e Milan. I nerazzurri, battendo in rimonta proprio la Lazio, si sono rilanciati in classifica, agganciando i cugini a 57 punti: la quota della qualificazione in Champions degli uomini di Simone Inzaghi si attesta a 1,65, mentre quella dei rossoneri oscilla tra 1,65 e 1,70.

Sempre con 57 punti all’attivo in classifica, ma leggermente più indietro in quota, ecco la Roma, che in questo sprint finale paga qualche infortunio di troppo: la chiusura in top-4 si gioca tra 1,75 e 1,85. A completare il quadro, ecco l’Atalanta, sorniona a due punti dal trittico sopracitato: la qualificazione alla Champions League paga tra le 3,75 e le 4 volte la posta giocata