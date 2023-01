Decisamente positivo il dato di ascolti per le partite di ottavi di finale di Coppa Italia, concluse con i match di ieri. Gli incontri, andati tutti in onda sulle reti Mediaset, hanno fatto registrare una media di 2.750.375 spettatori, il miglior risultato dalla stagione 2016/17 quando furono 2.831.000 le persone che seguirono le partite in televisione.

Le 8 partite di quest’anno, però, non hanno nessun rivale per quanto riguarda i dati sullo share che è arrivato in media al 14,53%, con un rialzo del 30,9% sui dati della stagione scorsa. La partita che ha fatto registrare i numeri più alti sia per spettatori e share, è stata Juventus-Monza che ha fatto registrare 4.375.000 spettatori e il 20,4% di share; al terzo posto c'è Inter-Parma, con 3.815.000 spettatori e il 19,3% di share.