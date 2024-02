Riccardo Trevisani, ospite del podcast di Cronache di Spogliatoio, ha espresso alcune convinzioni sul momento dei nerazzurri: "L'Inter vuole vincere il campionato, vuole vincere la seconda stella e tutto il resto non gliene può fregare di meno. Sa quanto è difficile andare avanti in Champions, arrivare in finale il focus è sul campionato. Se in campionato sta con 10-12 punti di vantaggio va a Madrid in serenità facendo il turnover in campionato e non in Champions.

In coppa l'Inter finora ha fatto il turnover. Se in campionato è a +10 mi aspetto che faccia la Champions con una cazzimma simile allo scorso anno o simile a quella di questo campionato. 19 vittorie su 23 partite, stanno facendo il Napoli dello scorso anno, va sui 100 punti".