Aldo Serena, ospite di Sky Sport durante 'Calciomercato l'Originale', ha parlato di Nicolò Barella esprimendo un'opinione personale: "Un leader per l’Italia? Barella sicuramente ha carattere e tempra, non mi sembra ancora un leader, però sicuramente è sulla strada per poterlo diventare", ha concluso Serena nel suo ragionamento valutativo.