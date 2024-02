Marco Parolo si è soffermato sull'analisi della lotta scudetto a DAZN: "Per me 80% l’Inter ha già lo scudetto cucito. Il 20% al Milan, che è l’unica che può dare continuità e ha ancora lo scontro diretto. Ma 80% è perché 100% non lo puoi dare a metà febbraio: è sulla buona strada l’Inter, soprattutto per la dimostrazione di forza che ha dato. Penso che le partite dell’Inter contro Salernitana e Roma abbiano pesato nei giocatori della Juventus".