Mauro Milanese, ex dirigente della Triestina, ha parlato del derby d'Italia a 1 Station Radio. Argomento caldo ovviamente il Derby d'Italia: "Per quella che è stata la mia esperienza da direttore, é chiaro che la componente psicologica di voler fare punti, dopo un momento di difficoltà, porta un grande vantaggio. Si è visto nel derby di Milano, dove sappiamo tutti da che momento arrivava il Milan, eppure é riuscito a fare una grandissima prestazione, vincendo una gara non facile. Quindi la Juve può fare davvero bene contro l'Inter, dopo una partita non giocata benissimo contro lo Stoccarda. L'Inter, invece, in generale farà fatica a ripetersi come successo al Milan e al Napoli".

Ancora Milanese: "Al momento nell'Inter vedo un di appagamento. Non sarà facile anche perché le altre squadre hanno fatto un importante mercato, mentre l'Inter non ha rafforzato l'11 titolare. Se la Juve domenica non dovesse vincere si aprirebbe uno scenario critico. La forza che aveva dimostrato Motta con il Bologna, il bel gioco, ancora non si è visto. In ogni caso, però, secondo me rientra tra le favorite per lo scudetto insieme all'Inter, al Napoli, al Milan e occhio anche l'Atalanta".