Luca Marchegiani ha commentato la situazione interista durante Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera dopo Udinese-Juve. Analisi sull'attacco nerazzurro: "Dzeko al top valeva più di Arnautovic al top. Rispetto a Thuram, è molto più bravo di testa. A Bologna l'austriaco ha fatto 9 gol in 7 partite, poi si è fatto male e non è andato tanto d’accordo con Motta. Thuram è concentrato su ciò che gli chiede Inzaghi, lo vedi applicato, vuole migliorare e capire".