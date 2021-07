La top 10 dei club più spendaccioni dal 2011: City 1°, Inter decima (1,01 mld)

Quali sono i club che hanno investito di più nel mercato degli ultimi dieci anni? Il Manchester City domina, ma ci sono anche Juventus e Inter

Mai come nell’ultimo decennio il calciomercato ha subito una trasformazione epocale: dall’innalzamento di valori e prezzi di mercato, culminato con il faraonico trasferimento di Neymar, in spicco esagerato tra tutti, all’improvviso ‘impoverimento’ dei club innescato dalla pandemia. Dalle spese scellerate al mercato più povero del calcio recente. Ma quali sono i club che hanno speso di più negli ultimi dieci anni e quanto hanno investito? A rispondere è Transfermarkt.it che ha stilato una classifica delle dieci società calcistiche che hanno sborsato più soldi in Europa. Al primo posto della top 10, nella quale è presente anche l'Inter, troviamo il Manchester City che nel sopraccitato arco temporale ha speso la bellezza di 1,52 miliardi di euro, seguito da Barcellona e Chelsea con 1,47 miliardi. Appena giù dal podio troviamo la Juventus, a pari spese con il Manchester United: 1,44 miliardi, cinque in più del Psg, che ha investito ‘solo’ 1,39 miliardi. Distante venti milioni troviamo l’Atletico Madrid, con 1,10 miliardi e poco dopo il Real con 1,07, con tre milioni in più del Liverpool, un gradino sopra l’Inter, ultima della classifica con una spesa totale di 1,01 miliardi di euro.