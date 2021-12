La Cgil si mobilita per i due magazzinieri: spunta un video “in stile Inter”

Domani l'incontro per il tentativo obbligatorio di conciliazione

Non smette di tenere banco il licenziamento di Davide e Paolo, i due magazzinieri allontanati dal proprio incarico nelle scorse settimane dall'Inter. La Cgil continua la sua mobilitazione per la loro causa e in occasione dell'incontro per il tentativo obbligatorio di conciliazione, in programma per domani, quando la società potrebbe formalizzare i licenziamenti, pubblica un video "'per tutto l’ambiente Inter e in stile Inter' perché 'è anche grazie a lavoratori come loro che si raggiungono grandi traguardi'" come si legge su Dire.it.