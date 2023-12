La Bundesliga si è schierata a blocco contro la Superlega. Dopo Bayern Monaco e Borussia Dortmund, anche altri club hanno espresso il proprio dissenso nella giornata di giovedì scorso, quando la sentenza della Corte UE aveva sancito il monopolio della UEFA sul calcio. Emblematiche le parole di Nancy Faeser, Ministro dell'Interno che ha in carica anche lo sport, che disse: "Chi ama il calcio è contro la Superlega, che non è solidale e contraddice lo spirito dello sport", ha detto, come ripreso da Calcio e Finanza.

Così anche Bernd Neuendorf, presidente della Federcalcio tedesca: "Un campionato così puramente commerciale si staccherebbe dalle strutture esistenti dello sport organizzato e ostacolerebbe una partnership nel calcio".