La Banca di Nanchino conferma l’interesse in Suning Consumer Finance

Nella dichiarazione viene precisato che non è stato ancora firmato un accordo di trasferimento di capitale

Dopo le voci circolate nelle ultime ore, arrivano conferme in ambito economico per quel che riguarda il futuro di Suning. Secondo quanto riportato da alcune fonti finanziare in Cina, infatti, nella giornata di oggi la Bank of Nanjing ha emesso un annuncio (aggiuntivo a quello della delibera del Consiglio di Amministrazione) affermando che intende acquisire una partecipazione di controllo in Suning Consumer Finance.