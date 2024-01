La A22 Sports passa all'attacco frontale della UEFA. L'agenzia titolare del progetto Super League ha pubblicato un post su X nella quale c'è un'accusa ben precisa al presidente della UEFA Aleksandar Ceferin: "Il presidente della UEFA ha parlato pubblicamente e ha descritto male una lettera in cui chiediamo alla UEFA di rispettare le regole dell'UE e le sentenze della Corte e di fermare le azioni in corso volte a ostacolare le attività dell'A22. Mentre stiamo conducendo un dialogo pubblico sul futuro del calcio europeo di club, pubblichiamo la lettera pertinente in cui esortiamo la UEFA a cessare immediatamente e a desistere dai comportamenti anticoncorrenziali che mirano a escludere l'A22 dal mercato europeo per le competizioni transfrontaliere. Ci riserviamo pienamente tutti i diritti di intraprendere azioni appropriate in tutte le giurisdizioni rilevanti contro l’UEFA e, se del caso, i dirigenti dell’UEFA, cercando sia le misure correttive pertinenti che il risarcimento corrispondente per i danni materiali che tale comportamento anticoncorrenziale ha già causato e continua a causare ad A22, ai suoi progetti e ai suoi partner.".

UEFA’s President today publicly talked about and miss-characterized a letter in which we demand UEFA to comply with EU rules and Court rulings and stop ongoing actions aimed to obstruct A22 activities. As we are leading a public dialogue on the future of #Europeanclubfootball, we… pic.twitter.com/gtF509P8OA