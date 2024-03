Vittoria larga per l’Iran di Taremi contro il Turkmenistan, successo conquistato con una manita calata dai padroni di casa che chiudono il match anche con un clean sheet. L’attaccante del Porto, prossimo a vestire la maglia dell'Inter non ha trovato la rete ma ha comunque preso parte ad un’azione da gol servendo l’assist del 3-0 segnato da Mohebi. Partito titolare, il centravanti trentunenne ha disputato 84 minuti in campo, prima di venire sostituito da Azadi.