Uno degli ultimi difensori accostati all'Inter per il futuro è Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco è conosciuto bene dall'intermediario e agente di mercato Fulvio Marrucco: "Kim è un giocatore che in Italia farebbe sicuramente la differenza, lo vedrei bene all’Inter così come in qualsiasi altra squadra italiana. E’ rapido, ha dedizione, caratteristiche fondamentali per il nostro calcio", le parole rilasciate a Sportitalia.

Oltre al Napoli, lo consigliò anche ad altre italiane in passato, magari anche all’Inter stessa?

"A suo tempo l’ho consigliato a più squadre, sì. In particolare al Napoli, lui voleva andare via dalla Cina quando ci fu la riduzione degli ingaggi, ma gli italiani erano abbastanza scettici sul puntare su un giocatore coreano, così andò in Turchia".