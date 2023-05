Fresco di titolo di campione d'Italia di pallavolo con l'Itas Trentino, che ha prevalso in finale 3-2 contro la Cucine Lube Civitanova, Alessandro Michieletto ha trovato il tempo di parlare anche dell'Inter, sua squadra del cuore, protagonista il prossimo 10 giugno nella finale di Champions League contro il City: "Sono stati grandi contro il Milan in semifinale - le parole del fortissimo schiacciatore classe 2001 a Itasportpress.it -. Adesso il City che è favorito, ma la finale è partita secca e può succedere di tutto. L'Inter sta giocando molto bene e la squadra è zeppa di campioni, quindi è tutto aperto Bisogna crederci e i ragazzi entreranno in campo a mille a Istanbul.

Giocatori decisivi in finale? Io vado controcorrente e punto su Barella più che indicare come fanno molti Lukaku o Lautaro che sono i nostri corazzieri ma la grinta del centrocampista e le sue caratteristiche tecniche in finale possono essere decisive. Attenzione però che essendo gare secche anche un episodio fortunato può risultare decisivo. In attesa del 10 giugno io mi godo che la mia squadra del cuore sia in finale dopo aver eliminato il Milan".