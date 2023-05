Ospite sulla terrazza Sky, in Duomo, a Milano, Gioele Dix ha raccontato il suo personale avvicinamento all'euroderby di ritorno: "C'è una concentrazione che non permette spazio ai sorrisi - le parole dell'attore -. Il Milan recupera Leao, un giocatore che il mondo gli invidia; a me dà fastidio questa aria di favoriti che abbiamo. Non fa bene alla salute".

I tuoi ricordi da tifoso interista.

"Il primo è la Coppa dei campioni del 164, ero un bambino, ricordo mia ononno che impazzì, era fuori di sé. Poi Madrid + 2010, conservo ancora la maglia che avevo addosso. Ho guardato dove è, ma non l'ho tirata ancora fuori".

Pioli ha parlato di salire la Tour Eiffel di un altro piano.

"La salita verso la Tour Eiffel è favorita dall'arbitro francese e da 4 francesi che il Milan ha in rosa (ride, ndr). La finale? Ci interessa poco, domani non la guarderò. Il Real è più forte, ha più blasone".