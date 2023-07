L'Inter volerà per la terza volta nella sua storia in Giappone, dove dal 23 luglio al 1° agosto è in programma la tournée che la vedrà impegnata nelle amichevoli con Al-Nassr e Psg, Gli altri precedenti risalgono al 1981 e al 2004, come ricorda Inter.it:

KIRIN CUP 1981

Per il primo tour dobbiamo fare un salto indietro di oltre 40 anni. I nerazzurri in quell’occasione furono invitati a partecipare alla Kirin Cup, un torneo amichevole organizzato fin dal 1978. La particolarità di quella manifestazione era il mix tra squadre di club e nazionali. Nel 1981 l’Inter guidata da Bersellini prese parte insieme a Giappone, Cina, Everton, Club Brugge e Mitsubishi. Era una squadra che metteva in campo tantissimi giocatore di talento: Altobelli, Baresi, Beccalossi, Bini, Bordon, Oriali e l’austriaco Prohaska che fu uno tra i migliori calciatori del torneo. I nerazzurri giocarono tra Tokyo e Nagoya. Nella fase a gironi affrontarono il Mitsubishi e il Club Brugge, vincendo 1-0 contro i giapponesi grazie al gol di Prohaska e pareggiando 0-0 nel match contro i belgi. In semifinale si imposero 4-1 contro l’Everton con la doppietta di Altobelli e i gol di Prohaska e Caso. La finale contro il Club Brugge venne vinta dai belgi per 2-0. I giocatori nerazzurri vennero accolti come delle vere star internazionali: oltre al calcio giocato furono anche protagonisti di diversi eventi esclusivi.

SAITAMA CITY CUP 2004

Il secondo tour in Giappone fu organizzato nel 2004 quando l’Inter venne invitata a partecipare alla Saitama City Cup, torneo internazionale amichevole che venne disputato nella città di Saitama. In quell’occasione i nerazzurri scesero in campo con parte della rosa. Il resto della squadra era impegnato in un'altra gara amichevole in contemporanea con il tour nipponico. A dividersi fu anche lo staff tecnico. A guidare l'Inter nel match contro gli Urawa Red Diamonds fu Fernando Orsi, vice di Roberto Mancini che seguì invece l'altra parte della rosa interista. Questo l’undici nerazzurro che sfidò i giapponesi: Toldo (88' Bindi), Dellafiore, Adani, Giani, Coco (80' Visconti), Karagounis (87' Di. Marino), Farinos, Lamouchi, Zicu (46' Costanzo, 78' M. Lombardo), Recoba, Choutos (7' Meggiorini). Il match venne vinto dall'Urawa per 1-0. Anche in quel caso il tour fu una grande occasione per rinnovare la presenza dell’Inter in Giappone e consolidare i rapporti con la fanbase locale.