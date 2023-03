Assago nuova casa dell'Inter? E' di oggi la notizia che il club nerazzurro avrebbe optato per la località a sud di Milano, dove già è presente il Mediolanum Forum, come sede del suo impianto di proprietà in caso di rottura definitiva per il progetto della Cattedrale. Interpellato in merito a margine dell'evento DigiGreen, il sindaco di Milano Beppe Sala non si è sbilanciato: "Non lo so. Si può cercare di tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere".