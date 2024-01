Nel pomeriggio del 15 gennaio si è tenuta a Pechino la cerimonia della firma della cooperazione strategica tra Inter e Xinjiang Xiangdu. Xinjiang Xiangdu, noto come il “Pioneer of China’s Boutique Winery”, è diventato ufficialmente il partner autorizzato ufficiale dell’industria vinicola dell’Inter in Cina. Calcio e vino sono due biglietti da visita dell'Italia: l'Italia, famosa sul campo verde, è anche un affascinante 'paese del vino'. "Con il miglioramento della forza delle imprese cinesi e il rafforzamento del brand building, sempre più marchi cinesi sono emersi a livello globale. La Cina è un grande paese produttore di uva e i vini prodotti in Cina possono competere o addirittura superare i migliori vini in Europa. In Cina sta emergendo una cultura vinicola indipendente - ha dichiarato Zhang Xiaoan, amministratore delegato della branchia nerazzurra in Cina -. Questa cooperazione transfrontaliera con Xinjiang Township mira a migliorare il rapporto tra il club e i tifosi attraverso un serie di prodotti vinicoli di alta qualità. Connessione emotiva, soprattutto come fondatore delle cantine boutique cinesi, Xinjiang Xiangdu ha sempre praticato la produzione di vino con vitalità. Speriamo di scoprire più specialità cinesi con qualità internazionale e di offrire a più cantine cinesi servizi a valore aggiunto".

"Il calcio e il vino sono simili in quanto entrambi possono trascendere lingue, culture e paesi e migliorare la comunicazione tra diversi gruppi di persone in modi unici. Ogni momento in cui si resta alzati fino a tardi per un evento, ogni momento di tifo, il piacere di bere e il rito del brindisi sono irrinunciabili. Il calcio e il vino interpretano la passione e la vita da diverse angolazioni - ha aggiunto Song Rui, direttore generale delle vendite nello Xinjiang Xiangdu -. L'Inter è uno dei club con il maggior numero di tifosi cinesi tra i cinque campionati più importanti, ha una solida base di fan".

Secondo i rapporti, il design della confezione del vino rosso personalizzato dell'Inter è stato progettato da un noto team di design che ha vinto numerosi premi Red Dot, iF e Red Star, e anche il capo designer è un fedele tifoso dell'Inter; allo stesso tempo, l'Inter inviterà i tifosi a ideare il design degli imballaggi.