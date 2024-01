Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Inzaghi, l'Inter è tornata al lavoro, per la prima volta in vista della grande sfida di domenica prossima contro la Juventus. La capolista, dopo la vittoria contro la Fiorentina che ha riconsegnato ai nerazzurri la vetta della classifica, si è ritrovata alla Pinetina per una sessione di allenamento pomeridiana. Di seguito alcuni scatti della giornata di oggi ad Appiano Gentile pubblicati dal club stesso.