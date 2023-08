La Serie A torna all’Unipol Domus, dove lunedì 28 agosto alle 20.45 è in programma la sfida tra Cagliari e Inter, posticipo della 2ª giornata di campionato.

Come informa il club sardo, i biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati da oggi nei canali di vendita online TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate (clicca qui per i tagliandi) e, esclusivamente il giorno gara, presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20), salvo disponibilità posti. I settori disponibili sono Distinti Centrali e la Tribuna Blu: previste tariffe scontate per gli Under 18 sino a esaurimento posti. Qui le info sul Settore Ospiti.