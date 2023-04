Ancora un brutto risultato per l'Inter di Simone Inzaghi che torna a Milano da Salerno con solo un pari che sa di sconfitta. A fine della gara, Romelu Lukaku, che dopo la doppia ammonizione di martedì scorso a Torino porta sul groppone l'assenza al ritorno di Coppa Italia con la Juventus, si è presentato sotto il settore ospiti dell'Arechi per chiedere scusa ai tifosi presenti, anche questa volta a fianco della Beneamata. Un gesto che il belga, secondo i colleghi di DAZN, non ha condiviso con molti altri compagni, buona parte rientrati negli spogliatoi.