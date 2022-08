L'annata dell'Inter sta per cominicare e quest'anno l'Inter potrà contare su due portieri di assoluto valore come Samir Handanovic e André Onana. Simone Inzaghi consideri un vantaggio avere due portieri così forti? Incalzato nella conferenza stampa pre-Lecce, il tecnico nerazzurro risponde così alla domanda: "È una grande risorsa. Handanovic lo conosciamo. Onana è sveglio, solare. Si è integrato molto bene e avrà le sue opportunità. Per me e lo staff è un'opzione molto importante".