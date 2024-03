Nove vittorie consecutive, punteggio pieno nel 2024 e, in appena 27 giornate, già eguagliati i punti in classifica conquistati nell'ultima Serie A. Questi i numeri di un Inter che in campionato non vuole fermarsi, e che ora punta dritta al primato di punti stabilito dalla Juventus di Antonio Conte nel 2014. Con lo Scudetto ormai in cassaforte, i betting analyst di Snai iniziano a credere nel record di punti della squadra di Simone Inzaghi.

La possibilità che l'Inter raggiunga almeno quota 103 punti, superando quindi i 102 fissati dai bianconeri dieci anni fa, al termine di questa Serie A paga 15 volte la posta.