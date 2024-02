L’urna di Nyon ha definito gli ottavi UEFA Champions League 2023-2024 e per l’Inter è giunto il momento di affrontare l’Atletico Madrid, con il Cholo Simeone che ritroverà così un pezzo del suo passato. Sono già partite le speculazioni, con l’opinione pubblica divisa tra chi parla di sorteggio favorevole e chi invece ritiene che si tratti di un avversario ostico. Per fare luce su questo, approfondiamo la stagione delle due squadre e le sfide chiave.

Inter

L’Inter sembra aver fatto un ulteriore step, almeno in campionato, rispetto alla stagione passata. Simone Inzaghi, nonostante un attacco cambiato quasi in toto, ha reso ancora più fluido il gioco dei nerazzurri. Lautaro Martinez sembra ormai essere arrivato a livello dei più grandi attaccanti europei, volando nella classifica marcatori anche grazie al lavoro della sua nuova spalla. L’impatto di Marcus Thuram è stato infatti devastante, con gol e assist. Dietro poi Pavard ha aumentato ulteriormente la solidità del reparto, per una squadra che vanta anche diverse alternative in tutti i ruoli. Una compagine che vuole arrivare lontano anche in Champions League e che darà battaglia con le tante armi a disposizione. L’Atletico Madrid è quindi avvisato, passare il turno sarà molto complicato perché la Beneamata sembra arrivata a un punto importante nella sua maturazione.

Atletico Madrid

L’Atletico Madrid è come sempre una delle candidate almeno ai primi quattro posti nella Liga. L’avvio di campionato stavolta è stato un po’ difficoltoso, con un avvio a rilento che rischiava di trasformarsi in disastro nel derby contro il Real, dove però Simeone e i suoi hanno invece trovato l’energia e l’entusiasmo per ingranare. I Colchoneros sembrano calati rispetto alla squadra capace di arrivare fino in finale di Champions League, ma continuano ad avere una mentalità temibile, oltre che diverse individualità di grande spessore per la lotta anche in Europa.

La difesa non è più del tutto impenetrabile come da filosofia del Cholo, i gol però continuano ad arrivare e tanti. Griezmann e Morata hanno già scavallato la doppia cifra, con Le Petit Diable che è rinato in quella che è casa sua dopo il flop al Barcellona. Occhi anche su Rodrigo De Paul, vecchia conoscenza del calcio italiano, sempre dato in orbita Serie A, ma che continua a trovare spazio e assist. Dietro il leader è ancora Axel Witsel, che nonostante i 35 anni continua a giocare una quantità di minuti impressionante.

Incontri chiave da tenere d'occhio

Fondamentali saranno gli uno contro uno e i duelli individuali. Questo e le tattiche dei due tecnici faranno pendere l'ago della bilancia a favore di una o dell'altra squadra. Saranno tanti gli incroci tra campioni in questo ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid.

Inter vs Atletico Madrid: sfida tra due super attacchi

Le due compagini vantano degli attaccanti da urlo. Lautaro Martinez e Thuram proveranno così a confermare di essere già da Champions. L’argentino ormai è una certezza, il francese è forse il colpo migliore del calciomercato della Serie A. Con Sanchez e Arnautovic pronti a dire la loro se necessario. Dall’altra parte due bomber con esperienza da vendere come Griezmann e Morata, che si completano bene e sono capaci di tante invenzioni, senza contare l’alternativa Depay.

Un tecnico emergente contro un veterano

In casa Inter tanti occhi sono su Simone Inzaghi. Il tecnico sembra un po’ atteso al varco quest’anno. Dovrà confermare di aver definitivamente superato certi limiti, consacrandosi come tecnico da big europea. Di fronte si ritroverà un Simeone che ha una bacheca ricca di trofei nazionali e internazionali. L’esperienza del Cholo potrebbe essere un fattore

L’importanza del centrocampo, il fattore Calhanoglu

Per sfondare l’Inter dovrà puntare sulla qualità del proprio centrocampo. I moduli di partenza, infatti, sono speculari e quindi lì si deciderà probabilmente l’equilibrio delle due gare. Hakan Calhanoglu potrebbe essere l’ago della bilancia. Il turco con la sua qualità in cabina di regia e la sua capacità di creare palle gol alzandosi sulla trequarti può fare la differenza.

Tenendo conto di tutti i fattori, l'Inter può concretamente sperare nel passaggio del turno. Sebbene ogni partita sia storia a sé, i punti di forza dei nerazzurri sono tanti e l’Atletico Madrid potrebbe pagare la mancanza di ricambio generazionale che sta un po’ patendo in questi anni. Il fatto però che gli spagnoli siano riusciti a dominare il loro girone deve tenere i ragazzi di Simone Inzaghi sugli attenti, perché di fronte c’è una compagine molto esperta.