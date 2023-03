In occasione del 115° anniversario della fondazione del Club e in concomitanza con l'uscita del nuovo libro ufficiale 'Le maglie dell'Inter', il vice presidente Javier Zanetti ha incontrato i tifosi all'Inter Store Milano per festeggiare il compleanno della Beneamata. L'ex capitano del Biscione, come testimoniato da alcuni scatti riproposti sui social dalla stessa Inter, si è dedicato ai fan che si sono assicurati le prime copie a disposizione del nuovo libro, con la Galleria Passarella di Milano che si è colorata di nerazzurro accogliendo centinaia di tifosi.