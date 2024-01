L'Inter torna in vetta alla classifica di Serie A dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, ottenuta grazie a un gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno disputato una partita solida, dominando il possesso palla e creando diverse occasioni da gol. Lautaro ha confermato la sua vena realizzativa, raggiungendo Mauro Icardi a quota 124 reti nella classifica marcatori della storia dell'Inter. La vittoria contro la Fiorentina ha permesso all'Inter di scavalcare la Juventus e tornare in testa alla classifica, a pari punti con i bianconeri ma con una partita in meno. I nerazzurri sono ancora in corsa per lo scudetto e vogliono confermare il loro ottimo inizio di stagione. In attesa di tornare in campo proprio contro la Juventus, l'Inter è ancora attiva sul mercato. Il club nerazzurro è vicino alla cessione di Stefano Sensi al Leicester, mentre ha rifiutato la proposta del Manchester United di scambiare Dumfries con Wan-Bissaka.

Sensi al Leicester

L'Inter è vicina a chiudere la cessione di Stefano Sensi al Leicester. La trattativa è in dirittura d'arrivo e il centrocampista argentino dovrebbe trasferirsi in Premier League per circa 20 milioni di euro. Sensi dovrebbe firmare un contratto di quattro anni con i Foxes. Sensi è un giocatore di talento, ma ha avuto difficoltà a trovare continuità in maglia nerazzurra a causa di diversi infortuni. La scorsa stagione è stato in prestito al Monza, dove ha disputato una buona stagione, ma non è riuscito a convincere il club a tenerlo. Il Leicester è un club ambizioso che vuole tornare a competere per le posizioni di vertice in Premier League. Sensi può essere un giocatore importante per i Foxes, soprattutto se riesce a restare in forma.

No allo scambio Dumfries-Wan-Bissaka

L'Inter ha rifiutato la proposta del Manchester United di scambiare Denzel Dumfries con Aaron Wan-Bissaka. I nerazzurri preferiscono vendere Dumfries per ricavare una cifra importante e poi reinvestire in un altro esterno destro. Dumfries è un giocatore importante per l'Inter, ma il suo contratto scade nel 2025 e il club non vuole rischiare di perderlo a zero. L'Inter chiede almeno 30 milioni di euro per Dumfries, una cifra che il Manchester United non è disposto a pagare. Wan-Bissaka è un giocatore di qualità, ma non è considerato un profilo adatto all'Inter. I nerazzurri cercano un laterale destro più offensivo, mentre l'inglese è un giocatore più difensivo. L'Inter è quindi pronta a cedere Dumfries, ma solo a fronte di un'offerta soddisfacente. Il club nerazzurro è alla ricerca di un sostituto, ma non ha ancora individuato un obiettivo concreto.

Incontro con Lautaro Martinez

L'Inter incontrerà Lautaro Martinez e il suo agente nelle prossime settimane per discutere del rinnovo del contratto. Lautaro è in scadenza nel 2026 e la società di Viale della Liberazione vuole blindarlo con un nuovo contratto a lungo termine. Lautaro è uno dei giocatori più importanti della rosa nerazzurra. È un attaccante completo, in grado di segnare gol e creare occasioni per i compagni. Ma è anche un leader carismatico, che ha contribuito a riportare l'Inter ai vertici del calcio italiano. L'Inter è pronta a offrire a Martinez un contratto da top player e vuole costruire una squadra competitiva per vincere lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. L'incontro tra l'Inter e Lautaro Martinez è quindi un appuntamento importante per il futuro del club nerazzurro. Lautaro è un giocatore fondamentale per la squadra e l'Inter vuole assicurarsi la sua permanenza a lungo termine.

Carboni non è in vendita

L'Inter ha fissato il prezzo di Valentin Carboni a 30 milioni di euro. Il classe 2005 è inseguito da diverse squadre italiane e straniere. Carboni è un giocatore di talento, con un grande potenziale, ha già esordito in Serie A con l'Inter e ha anche giocato con la nazionale Under-20 argentina. Il club finora ha sempre respinto ogni approccio per il suo gioiello, ma la sensazione è che se arrivasse una proposta da 30 milioni potrebbe prenderla in seria considerazione. Fiorentina, Brentford e West Ham sono i potenziali acquirenti.