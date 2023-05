La stagione dei Milwakee Bucks non si è conclusa nel modo migliore, anzi. E adesso Giannis Antetokounmpo, stella della NBA e grande appassionato di calcio, può dedicarsi anche a seguire altro rispetto alla palla a spicchi. E memore del suo viaggio nel mondo Inter di qualche mese fa, quando fu ospite al Meazza del club nerazzurro, ha voluto congratularsi via Instagram con la squadra di Simone Inzaghi riproponendo le immagini di quella esperienza. Non solo: ha stimolato i suoi follower chiedendo per chi tiferanno stasera tra Manchester City e Real Madrid.