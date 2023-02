Era dalla stagione 2006-2007 che l'Inter non si ritrovava ad affrontare una squadra portoghese in Champions League: quella volta, i nerazzurri sfidarono nella fase a gironi lo Sporting Lisbona, col bilancio di una vittoria per parte, entrambe per 1-0. Quest'ultimo successo ha portato a sei partite la serie di vittorie casalinghe dell'Inter contro i portoghesi; lo 0-0 contro il Boavista nel primo turno della Coppa UEFA 1991/92 è l'unica delle dieci partite casalinghe contro squadre lusitane non vinta dai nerazzurri. In casa e in trasferta, l'Inter ha vinto dieci delle 19 partite con squadre portoghesi, pareggiandone cinque.