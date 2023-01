L’Inter celebra il Chinese New Year 2023 con una serie di iniziative volte a festeggiare l’ingresso nell’anno del Coniglio: dal video alla tradizionale maglia in edizione limitata che verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in occasione di Inter-Empoli. Il Club nerazzurro festeggia l’inizio del nuovo anno lunare con una campagna che gioca sulla simbologia cinematografica e letteraria del coniglio, che vede l’animale come lo strumento in grado di trasportare le persone da una dimensione all’altra. Protagonista è Alessandro Bastoni, nato proprio nell’anno del Coniglio: il video di lancio vede il difensore nerazzurro compiere un magico viaggio alla scoperta delle tradizioni legate al capodanno cinese.

Come da tradizione è stata inoltre realizzata una Special Jersey celebrativa, con i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, i numeri in colore giallo con un pattern personalizzato e una patch dedicata sulla manica. La frase beneaugurante sulla patch contiene un gioco di parole costruito con il carattere 兔, in cinese “coniglio”. La maglia verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in occasione di Inter-Empoli, in programma lunedì 23 gennaio alle 20.45. La jersey sarà inoltre in vendita, in edizione limitata e con le personalizzazioni di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Nicolò Barella, su store.inter.it e nei negozi di Galleria Passarella e San Siro.