Intervistato dal quotidiano Il Giorno, l'ingegner Riccardo Aceti, docente del Politecnico di Milano, rilancia il suo progetto di riqualificazione dello stadio di San Siro con la costruzione di una galleria panoramica multifunzionale lì dove ci sono gli spalti del terzo anello, da aggiungere alla riqualificazione dei retro-tribuna degli altri due anelli: "La galleria sarebbe uno spazio polifunzionale di 30mila metri quadrati idoneo a ospitare negozi, ristoranti, aree museali e suites d’albergo per i pernottamenti, così da far vivere lo stadio 7 giorni su 7, e non solo in concomitanza delle partite. Il tutto con vista mozzafiato sulla skyline di Milano. La galleria poggerebbe sulle torri del terzo anello e sarebbe raggiungibile con ascensori”.

Come verrebbe rimodulata la capienza dello stadio?

“Si scenderebbe a 60-62mila posti, eventualmente aumentabili in funzione della quantità di decostruzione del terzo anello. Verrebbero mantenute la morfologia e l’aspetto iconico dell’impianto”.

Uno sguardo a costi e tempistiche.

“I costi stimati sono 300-350 milioni di euro, la metà di quelli di un stadio da realizzare ex novo. I lavori procederebbero a step, così da non inficiare lo svolgimento delle partite. È ipotizzabile una prima fase dell'intervento pre Olimpiadi e una seconda tranche, con la costruzione della galleria, post Olimpiadi. L’intera opera verrebbe ultimata in tempo utile per il campionato 2028-2029”.

Reputa il progetto ancora attuale?

"Attuale, e alternativo sia ad un'eventuale demolizione di San Siro sia ad altre operazioni che comporterebbero consumo di suolo”.