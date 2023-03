(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Torna il calcio dei 'mega recuperi' come quelli delle partite ai Mondiali in Qatar? Domandarselo è lecito, visto che nel suo comunicato diffuso dopo l'assemblea generale annuale a Londra, l'IFAB raccomanda di seguire "l'approccio adottato durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, in cui è stato implementato un calcolo più accurato del tempo aggiuntivo". L'International Board precisa anche che, da parte sua, tale approccio "è stato accolto positivamente" e che quindi "è stato concordato che le competizioni in tutto il mondo dovrebbero seguire questo approccio". Nel corso dell'assemblea annuale, fa sapere sempre l'ente che stabilisce le regole del calcio, "la FIFA ha fornito aggiornamenti sull'applicazione riuscita della tecnologia del fuorigioco semi-automatica e sull'integrazione del Var 'leggero', ed è stato concordato di rivedere il protocollo, le procedure e gli aspetti pratici del Var con le principali parti interessate".

"È stato inoltre concordato di istituire un gruppo di lavoro per concentrarsi su ulteriori modi per migliorare la disciplina e ridurre l'aggressività nei confronti di ufficiali di gara, giocatori e dirigenti di squadra a livello di base e amatoriale". A questo proposito, la federcalcio inglese ha riferito "di un processo approvato da The IFAB e implementato a livello di base, in cui gli arbitri indossano telecamere per il corpo che registrano tutte le comunicazioni con giocatori e allenatori".