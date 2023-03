La massima autorità della Fifa, ovvero l'Ifab, ha dato il via libera alla sperimentazione di una novità rivoluzionaria per quanto riguarda il VAR. "Dopo avere visionato le immagini al Var - si legge su Tuttosport - i direttori di gara comunicheranno agli spettatori e ai telespettatori le ragioni delle loro scelte. Test a ripetizione per dodici mesi durante i tornei che si disputano sotto l'egida della federcalcio mondiale, esame decisivo nel mondiale per club in programma in Marocco". Gli arbitri dunque spiegheranno finalmente in diretta le loro decisioni così da renderle comprensibile a spettatori e telespettatori.