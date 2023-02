Passato a gennaio all'Aquila Montevarchi, formazione di Serie C, Joshua Perez, ex giocatore della Fiorentina, ricorda per FirenzeViola il momento del suo debutto in Serie A avvenuto a San Siro contro l'Inter: "Quando entrai in campo a San Siro fu un momento bellissimo, in uno stadio di grande importanza e contro una grande squadra. Mi ricorderò per sempre questo momento, uno dei migliori della mia vitta. Magari un giorno tornerò a giocare in questi campi, proprio con la maglia della Fiorentina".