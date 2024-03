Intercettato brevemente da Sky Sport a Barcellona, l'ex attaccante nerazzurro Keita Baldé si è espresso anche dal momento dell'Inter, che sta dominando il campionato con un margine di sedici punti sul secondo posto:

"Si è formato un gruppo molto unito, l'Inter ha lavorato molto bene. Dall'anno in cui siamo arrivati noi in poi hanno messo dei pilastri importanti in squadra, non è una sorpresa che sia dove sta. È una squadra e una società seria, merita tutto quello che sta ottenendo e di stare dove sta", ha concluso.