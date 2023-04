Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan, è rimasto nell'anima tifoso dei rossoneri. E da tale si esprime per Sportitalia.com parlando della prossima semifinale di Champions League che potrebbe risolversi in un derby con l'Inter: "Sì, ancora oggi sono un grande tifoso del Milan. Se dovesse andare in finale vorrei andare in curva a vederla con i tifosi. Ma anche un'eventuale semifinale contro l'Inter la vorrei vedere allo stadio. Voglio il derby, osì mandiamo fuori l'Inter al 100%".