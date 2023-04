Si schiera apertamente a favore di Romelu Lukaku anche un giocatore transitato dalla Juventus, nello specifico dalla formazione Next Gen. Si tratta dell'attaccante Benjamin Mokulu, attualmente in Serie D nello United Riccione. Mokulu che su Instagram si lascia andare ad un'amara e legittima osservazione su quanto accaduto ieri e più in generale sulla tematica del razzismo negli stadi: "Alla fine vogliono solo che facciamo finta di non sentire niente sennò…"..